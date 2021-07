Yeni dönemde zam olacak mı? 0:00 / 0:00

Sinema salonları bugünden itibaren kapılarını izleyicilere açtı. Türkiye'deki sinema salonlarının yaklaşık % 60'ı film gösterimine başladı. Sinema sektörü açısından en çok merak edilenlerin başında pandeminin etkilerinin ne kadar süreceği geliyor. İzleyici açısından en çok merak edilenlerin başındaysa bilet ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı. Ülkemizde en çok salona sahip olan CGV Mars Cinema Group'un COO'su Nurdan Ulu Horozoğlu, yeni sinema dönemiyle ilgili Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevapladı

Türkiye'de ilk koronavirüs vâkâsının görülmesiyle birlikte sinema salonları Mart 2020'de kapatılmış, 1 Temmuz 2020'de tekrar açılmıştı. Vaka sayılarının tekrar artmasıyla birlikte Kasım 2020'de tekrar kapatılmıştı. Toplamda yaklaşık 13 ay boyunca kapalı kalan sinema salonları bugün tekrar faaliyete geçti.

Bu süreç içinde birçok filmin gösterimi ertelendi. Birçok filmin çekimi de ertelendi veya iptal edildi.



Aşılamanın yaygınlaşmasıyla birlikte kazanılacak toplumsal bağışıklıkla birlikte koronavirüs, uzmanların görüşlerine göre hayatımızdan tamamen çıkmayacak olsa bile artık hastanelik edemeyecek, can alamayacak.



Pandemi sürecinde birçok sektör gibi büyük ölçüde psikolojik ve maddi yıkıma maruz kalan sinema sektöründe bugün yeni bir dönem başladı. Sinema salonlarının tamamı olmasa da yaklaşık % 60'ı açıldı.

67 il ve 179 ilçede toplam 1.545 sinema salonunda film gösterimlerine başlandı.





* Salonların bu kadar uzun süre kapalı olması sinema sektörünü nasıl etkiledi?

* Kaybedilen zamanın etkileri önümüzdeki süreçte ne ölçüde görülecek?

* 2019'da yapımcılarla sinema salonu işletmecileri arasında patlamış mısır anlaşmazlığının yaşandığı sinema sektörü pandemi sürecinde hangi öğretileri edindi?

* Bilet ücretlerine zam yapılacak mı?

Sinema salonu adına sektörün büyük oyuncusu CGV Mars Cinema Group'un COO'su Nurdan Ulu Horozoğlu, Habertürk'ün bu konulardaki sorularını cevapladı.

8 aylık bir aradan sonra tekrar faaliyete geçeceksiniz. Bu konuda duygu ve düşünceleriniz nelerdir?

Hepimiz çok heyecanlıyız. Öncelikle birer sinemasever olarak beyazperdeyi bizler de çok özledik. Salonların kapalı kaldığı süreçte çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm ekosistemimizi koruma önceliğiyle yoğun bir çaba harcadık. Kültür ve Turizm Bakanlığı, diğer sinema operatörleri, dağıtımcılar, yapımcılar ve AVM'lerle sürekli irtibat halinde kaldık, çözüm için hep birlikte çalıştık. Kapalı kaldığımız süreçte alt yapımıza ağırlık verdik, açılacağımız gün için hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi normalleşme süreciyle birlikte de bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de açılışla birlikte büyük bir ilgiyle karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Sinemaseverlerle tekrar buluşacak olmak mutluluk verici. İzleyicilerimizin gönül rahatlığıyla sinema keyfini yaşamaları için bütün önlemleri aldık. Sinema sektörünü kısa sürede eski günlerine hep birlikte döndüreceğimize inanıyoruz.

8 aylık süreçte sinema salonlarının kapalı olmasıyla sinema sektörünün kayıpları neler oldu?

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında kültür - sanat sektörü geliyor. Deloitte gibi ciddi araştırmalar yapan markaların yaptığı çalışmalar sonucunda sinema salonu işletmeciliğinin de salgından ciddi şekilde etkilendiği görülüyor. Pek çok bağımsız sinema salgın sürecinde zor günler yaşadı. Pandemiyle beraber kapısı sokağa açılan sinemalar ve daha küçük olan sinema zincirlerinin birçoğu salonlarının kapısını kapattı. Biz de bu dönemde bağımsız sinemaların kampanyalarına elimizden geldiğince destek olmaya çalışarak sektörü ayakta tutmak için birbirimize destek olmaya çalıştık. CGV Mars Cinema Group olarak sektör paydaşlarımızın ayakta kalabilmesi için dayanışmalara aktif olarak katıldık ve Kadıköy Sineması ve Beyoğlu Sineması'nın kampanyalarına destek olduk.

Kadıköy Sineması

Bu sürecin sonunda kapatma kararı aldığınız salonlar var mı?

CGV Mars Cinema Group gibi Türkiye'de ve dünyada geniş çapta hizmet veren şirketler için lokasyon açılışları, kapanışları, birleştirmeleri, taşınmaları ve bunun gibi faaliyetler son derece doğal süreçlerdir. CGV Mars Cinema Group olarak bundan sonra da filmlerin daha fazla izleyici kitlelerine ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz. Finansal planlamalar dahilinde zaman zaman lokasyon kapatma söz konusu olabiliyor ancak dediğimiz gibi bunlar işimizin doğal akışında yürüyen süreçler.

1 Temmuz'dan itibaren kaç salonunuz faaliyete geçecek?

Zincirdeki bütün salonlarımızı Temmuz ayı itibariyle faaliyete açıyoruz. 2 Temmuz'da ilk seanslarımızı gerçekleştireceğiz. Faaliyet gösterdiğimiz her ilde ve bölgede sinemaseverleri beyazperdeyle yeniden buluşturmak üzere çalışmalarımızı tamamladık. Bölge ya da il fark etmeksizin açılışımızı ülke genelinde yapacağız. 2 Temmuz itibarıyla 840 salonumuzda sinemaseverlerle bir araya geleceğiz.

Kriz dönemleri aynı zamanda yeniden yapılanmaya ve eskiden daha güçlü olmaya yol açar. Krizin yaralarını sarmak ve krizden daha güçlü bir şekilde çıkma adına ne gibi çalışmalarınız olacak? Bu konuda pandemi döneminde sinema sektörü adına edindiğiniz en önemli öğreti ne oldu?

Bütün dünya olarak öngöremediğimiz ve çok farklı bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Hem toplumsal olarak hem de sektörel olarak pandemiden çok şey öğrendiğimizi söyleyebilirim. Biz de CGV Mars Cinema Group olarak pandemiden derslerimizi çıkardık. Sektörel / Ekosistem olarak bir arada hareket etmenin ne kadar gerekli olduğunu öğrenmiş olduk. Birbirimize destek olarak sinema ekosisteminin ayakta kalmasını sağladık. Ayrıca salgın, izleyicilerimizin taleplerini, beklentilerini daha iyi anlamamıza da vesile oldu. Sinemanın değerini bir kez daha hatırlamış olduk. Her ne kadar dijital olarak sinema özlemini gidermeye çalışmış olsak da sinema salonlarının aynı zamanda birer sosyalleşme alanları olduğu gerçeğini ve bütün paydaşlarımızla iç içe olduğumuzu, birbirimizden beslendiğimizi fark ettik. Oyuncusundan yapımcısına, sinema operatörlerinden reklamverenlere, yönetmenlerden AVM'lere kadar sinema ekosisteminin her bir paydaşının birbirine ihtiyacı olduğunu ve hep birlikte hareket ettiğimizde ne kadar faydalı ve verimli olduğumuzu anlamış olduk.

Pandeminin de etkisiyle dijital platformlara çekilen filmlerin sayısı arttı. Bu durum, sizce sinema salonlarını bundan sonraki süreçte ne ölçüde etkileyecek?

Evet belki bugün eskisi gibi sinema salonlarında birbirimize seslenmek veya alkışlamalar artık yok. Çünkü artık her şey otomasyona bağlı olarak yürütülüyor. Ancak bir filmi sinema salonunda izlemek her zamanki gibi büyüsünü koruyor. Sunulacak alternatif herhangi bir ortam, sinemalarımızda sağladığımız ses, görüntü ve konforun önüne geçemez. CGV Mars Cinema Group olarak bizim için sinema kültüründe 3S kuralı çok önemli: Sound, Screen, Seat. Yani ses, sinema ekranı ve sinema koltuğu. Bu 3 ayrılmaz öge bir araya geldiğinde o büyü de ortaya çıkıyor ve sinemaseverlere eşsiz bir deneyim sunuyoruz. İçeriklerin teknolojiyle birlikte gelişmesi de izleyicinin çok daha fazla keyif almasını sağlıyor. Sinemalar izleyicilere yüksek kalitede renk, keskinlik ve ışık hizmeti sunuyor. Bununla birlikte izleyiciler yeni teknolojik gelişmelerle de sinema sayesinde tanışmış oluyor. Yeni teknolojilere birkaç örnek vermek gerekirse; ekrana üstün görüntü kalitesi getiren 6P RGB lazer projektörü, sinemaseverleri adeta filmin içerisindeymiş gibi hissetmelerine yardımcı olacak gerçek hayattakinden daha büyük kristal netliğindeki 3 boyutlu görüntüleri ve dijital ses sistemini birleştiren IMAX sinema sistemi bu konudaki güzel örnekler olabilir. Bunlar dışında hareket, titreşim, su, ışık efektleri, koku ve diğer unsurları kullanarak sinema izleyicisine farklı bir deneyim yaşatan 4DX teknolojisi, 270 derece perdesiyle ScreenX ve filmdeki sahnelere göre hareket ve titreşim kullanarak izleyiciye aksiyonu birebir yaşatan D-Box teknolojisi de diğer önemli teknolojik yenilikler olarak söylenebilir. Dünyada ve Türkiye'de özel formatlı salonlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Biz de pandemi döneminde dijital dünyaya ağırlık verdik, YouTube kanalımız üzerinden film gösterimleri düzenleyerek sinemaseverlerin beyaz perde hasretini gidermeye çalıştık. Tabii bütün bu çalışmalarımız karantina dönemine özeldi. Çünkü biz sinemada film izlemenin yerini hiçbir şeyin tutamayacağına inanıyoruz.

Bilet ücretlerine zam yapılacak mı?

Finansal planlamalar dahilinde zaman zaman planlarımızda değişiklikler olabiliyor. Pandemi sürecinde de aslında bunun çok iyi bir örneğini yaşadık. Ancak tüm planlamalarımızı misafirlerimizi en uygun şekilde sinema ile buluşturmak hedefini gözeterek düzenliyoruz. Kapalı kaldığımız uzun sürenin ardından piyasa koşullarındaki değişikliklere istinaden fiyat politikamızda küçük değişiklikler yapacağız. Fiyat politikamız konusu aynı zamanda indirimleri ve promosyonları da içeriyor. Burada açılışımızda yaptığımız promosyon faaliyetlerimizden örnek verebiliriz. İzleyicilerimize iki farklı film için ücretsiz izleme fırsatı sunarken, iki hafta boyunca ücretsiz mısır hediyesi de ikram ediyoruz. Bu nedenle zaman zaman duruma ve atmosfere bağlı olarak fiyat politikamızda değişiklikler olabileceğini söylemek isterim.

Herkesin merak ettiği sorulardan biri de şu; "Tam olarak pandemi öncesi döneme ne zaman dönülebilir?" Sizin bu konudaki fikriniz nedir?

Bu konuda net bir şey söylemek henüz mümkün olmasa da dünyadaki sinemalardan örnekler vererek bir cevap verebiliriz. Bütün dünyada aşının yaygınlaşmasıyla birlikte pek çok ülke sinemalarını açmış durumda. Şu anda küresel olarak sinemaların yüzde 83'ünden fazlası açıldı. ABD, Çin ve İngiltere gibi sinema salonlarını açan ülkelerde Box Office rakamları oldukça yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Bu durum insanların sinemayı ne kadar çok özlediğini gösteriyor. Yeni prodüksiyonlarla, merak edilen filmlerin vizyona gelmesiyle bu ilginin daha da artacağını düşünüyoruz. Örnek vermek gerekirse ABD'de Universal'in 'Fast and Furious 9' filmi 250 milyon dolar hasılat elde etti. 'Sessiz Bir Yer 2' ve 'The Conjuring' filmleri de global olarak toplamda 500 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Ayrıca Seeking Alpha'nın yaptığı analize göre pandemi geriliyor. Sinema sektörü normale döndükçe RDI hissesi toparlanacak ve pandemi öncesi seviyelere yükselecek. Bu toplanma tezinin gerçekten doğru olduğu kanıtlanırsa bu durum, RDI hisselerinin 13 - 17 dolar arasında işlem gördüğü 2017 ila 2019 arasındaki işlem aralığına kolayca ulaşabileceği anlamına geliyor. Bunun yanı sıra birçok ülke çeşitli kampanyalar yaparak sinemaseverleri tekrar sinema salonlarına çekmeyi planlıyor. Almanya, Avusturya, Fransa, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerde de devlet destekli fonlarla prodüksiyon firmalarına destek veriliyor. Bu da sinema salonlarında gösterime çıkacak prodüksiyonların sayılarını artırmak için önemli bir hamle. Aşıların yaygınlaşması, vakaların azalması ve toplumsal bağışıklık da sinemalara olan ilgiyi artıracak. Pandemi döneminde Türkiye'deki KDV indirimi konusu da bizim için oldukça önemliydi. Benzer şekilde eğlence vergisi konusunda da önlem alındı ve film gösterimlerinde eğlence vergisi oranları Temmuz 2021 sonuna kadar sıfırlandı. Bu gelişmeler ve önlemler sektörün çabuk toparlanması için oldukça faydalı hamleler oldular. Sinema salonları da devletin belirlediği bütün kural ve tavsiyeleri uygulayarak sinemaseverlerin içini rahatlatıyor, teması da en aza indirmek üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Bütün bu gelişmeler izleyicinin psikolojik engeli aşmasına yardımcı olacak önemli gelişmeler. Bütün bu gelişmeler neticesinde zamanla sinema sektörünü eski günlerine hep birlikte döndüreceğimize inanıyorum.