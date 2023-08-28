Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Nurdağı'nın "çelikten çarşı"nda sona doğru - Gündem haberleri

        Nurdağı'nın "çelikten çarşı"nda sona gelindi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde esnaf için depreme dayanıklı çelik konstrüksiyondan inşa edilen 243 iş yerinin yapımında sona gelindi. Üç alanda inşa edilen çarşının yüzde 80'i tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:48 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesi merkezinde esnaf için depreme dayanıklı çelik konstrüksiyondan 3 alanda inşa edilen ve toplamda 243 dükkandan oluşan çarşının yüzde 80'i tamamlandı.

        • 2

          Depreme dayanıklı konstrüksiyondan inşa edilen çarşıda fırın, market, pastane, lokanta gibi işletmeler yer alacak.

        • 3

          Tek Yürek Meydanı'nda 133 iş yerinden oluşan çarşıda 25'er metrekarelik 40, 50'şer metrekarelik 70, 100'er metrekarelik 22, 200 metrekarelik 1 tek katlı dükkan bulunuyor.

        • 4

          Yine Tek Yürek Meydanı'nın yakınlarında 70, Bademli Mahallesi'ndeki kalıcı konutlar civarında yapılan çarşıda da 30 iş yerinin inşası tüm hızıyla sürüyor.

        • 5

          İş yerlerinin yapıldığı alanın şantiye şefi inşaat mühendisi Arda Ceneviz, çalışmaları hızla sürdürdüklerini söyledi.

        • 6

          İnşaatı büyük oranda bitirdiklerini belirten Ceneviz, ilk alandaki 133 dükkanı teslim ettiklerini, ikinci kısmın yapımının sürdüğünü, Eylül ayının 15'i gibi oranın da tamamlanacağını ifade etti.

        • 7

          Proje kapsamında toplamda 243 dükkanın tamamlanacağını aktaran Ceneviz, şunları kaydetti: "243 iş yerinin içerisinde manav, kasap, kuyumcu gibi her türlü faaliyet gösterebilecek dükkanlarımız olacak. Sıcak hava koşulları bizi biraz etkiliyor. Çok sıcak oldu bu aralar ama işler hızlı bir şekilde gidiyor. Ayın 15'i gibi hiçbir şey kalmaz, toplayıp çıkarız. Ondan sonra altyapıcılar başlar" dedi.

        • 8

          "Biz sadece dükkanları yapıyoruz" diyen Arda Ceneviz, şunları söyledi: "Bu dükkanlar çelikten yapılıyor, 150 yıl ömrü var. Sağlam, depreme karşı dayanıklı yapılar yapıyoruz. Bir yaşam alanı oluşturup insanların hayatlarını sürdürmelerini istiyoruz. Esnaf güvenli bir şekilde çalışabilir, sıkıntı yaşamaz. Bir daha da inşallah deprem olmaz. Tek temennimiz bu ama tabii tedbirimizi alıyoruz. Güvenli, yaşanabilir insanların rahat edebileceği alanlar yapıyoruz."

        • 9
        • 10
        • 11
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında "Pes" dedirten olay!
        Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında "Pes" dedirten olay!
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Maganda, İETT şoförüne biber gazıyla saldırdı!
        Maganda, İETT şoförüne biber gazıyla saldırdı!
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        Devlerin Antonio savaşı!
        Devlerin Antonio savaşı!
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü!
        Kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü!
        Kritik 3 gün!
        Kritik 3 gün!
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Habertürk Anasayfa