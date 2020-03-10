* Ben astroloji yoluyla olayları çözdüm. Bütün delilleri, tanıkları buldum. Bu olaylar yaşanmadan 5 yıl önce kendisine ‘bak başak burcu bir kadın hayatına girecek, 2020’de biz boşanmazsak bir daha bize bir şey olmaz’ dedim.



*Ben ayrılmak istediğim zaman ölümle tehdit etti.



*‘Seni paramparça yapacağım, cesedini de köpeğe yedireceğim kimse bulamayacak’ diye tehditlerde bulundu. Bunlara maruz kaldım. Ölsem çocuklarıma kim bakacak. Kötü bir insan olsam eşimin ailesi benim yanımda olur mu soruyorum?





