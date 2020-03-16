"O KADINI OĞLUMA 'KANKAM' DİYE TANIŞTIRIYOR"

Birlikte olduğu kişi de evli. Kendisine zina davası açtım. Bu ilişkiyi biliyordum ama benim çocuğuma 'Kankam' diye tanıştırıyor o kadını.

Sizin cinsel münasebetinize çocuğum niye şahit olsun? Beni çıldırtan da bu oldu. Hangi anne buna katlanabilir?