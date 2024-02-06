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        Haberler Gündem Nuran'ın kocası 2,5 yıldır ortada olmayan karısına canlı yayında seslendi!

        Nuran'ın kocası 2,5 yıldır ortada olmayan karısına canlı yayında seslendi!

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de 2,5 yıl önce kaybolan 28 yaşındaki Nuran B'nin gizemli kaybı konuşuluyor. Nuran'ın annesi Suzan A. ve kocası Savaş B. yüzleşmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 23:54 Güncelleme: 06.02.2024 - 23:56
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        Nuran'ın kocası canlı yayında seslendi!
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        Giresun’da 11 Haziran 2021’de kayıplara karışan Nuran B’den yaklaşık 2,5 senedir kimse haber alamadı. Annesi Suzan, kızının kocası ve ailesi tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Anne Suzan’ın, kızını aramamakla suçladığı damadı Savaş stüdyoda konuşmaya devam etti. Karısının kaybolduğu gün sabah saatlerinde amcası Emin B. ile yaylaya çıktığını, karısına da kendisiyle gelmesini teklif ettiğini ama kabul etmediğini anlatan Savaş, karısıyla gülerek vedalaştıklarını, bir sorunları olmadığını söyledi. Didem Arslan Yılmaz, Savaş’ın karısını sözde hocaya götürmesiyle ilgili sorduğu sorulara; "Ben psikolojik sorunu olduğu için götürdüm, asıl hocalarla uğraşan kaynanam!” cevabını verdi.

        Savaş, karısının telefonuna gelen gizemli mesajın, karısının kaybıyla ilgili olmadığını hatta ‘önemsiz’ olduğunu vurguladı. Karısı kaybolduğu ilk zamanlar çok aradığını ama artık vazgeçtiğini belirten Savaş, kaynanasının ona yıllardır iftira attığını söyledi. Karısının psikolojisinin bozuk olduğunu ifade eden Savaş, karısına ne olduğunu bilmediğini vurguladı.

        Karısının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini söyleyen Savaş B., karısına seslendi ve “Eğer yaşıyorsan ortaya çık, beni bu iftiralardan kurtar” dedi.

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının yayınları sonucu savcılık harekete geçti, Nuran’ın bulunması için Jasat’a bağlı özel ekip kuruldu. 2 çocuk annesi Nuran’ın başına ne geldiğinin peşine düşen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı hafta içi hergün saat 15.00’te canlı yayınla ekranlara geliyor.

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