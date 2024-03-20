Nuran'ı öldürüp Karadere'ye mi attılar?

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Nuran’ın kaybolduğu gece akşam 22.00 - 22.30 arası, Karadere yolunda şüpheli bir pikap gördüğünü söyleyen gizli tanık, aracın çok telaşlı ve hızlı olduğunu, kendisini tehlikeli bir şekilde solladığını ifade etti.

Şoförün yüzünü görmediğini belirten gizli tanık, sağ koltukta oturan kişinin Savaş’ın amcası Emir’e benzediğini söyledi. Gizli tanığın sözlerini yalanlayan Emir ve Savaş, olay günü o saatte, Emir’in yayladaki evinde olduğunu, akşam eve gelen misafirleri olduğunu belirtti; ancak isim vermedi.

Emir, ayrıca o dönem Savaş’ın araba kullanmadığının, Nuran kaybolduktan sonra araba kullanmayı öğrendiğinin altını çizdi. Savaş ise gizli tanık için, “Ya Nuran’ı o öldürdü ya da parayla tutuldu!” ifadelerini kullandı.