Anlamlı proje

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İki yıl önce beyin kanseri teşhisi konan Nur Yerlitaş, altı ay arayla iki ciddi operasyon geçirmişti. 64 yaşındaki modacı sekiz ay önce Şişli-Fulya'da bulunan evinde hayatını kaybetti.

Ölümüyle herkesi yasa boğan 'Nurella' lakaplı Nur Yerlitaş'ın yakınları, anlamlı bir proje için harekete geçti. Yerlitaş'a ait 100 parçadan oluşan kıyafet ve aksesuarlar, SMA hastası Eylül için ünlü modacının Instagram hesabı üzerinden yapılacak canlı yayınla satılacak.