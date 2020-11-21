Nur Sultan’ın cam seraları kış ortasında yazı yaşatıyor

Nur Sultan’daki Botanik Bahçe’nin tam ortasına kurulan ve 2018’de hizmete açılan seralar her biri 13 metre yükseklikte, üçgen şeklindeki iki cam binadan oluşuyor.
Toplamda 1500 metrekare alana sahip tek katlı seralarda 2 binden fazla tropikal ve subtropikal bitki yetiştiriliyor.
Orta Asya coğrafyasında hiç görülmeyen bitki ve ağaç türleri ise seralara İspanya, Almanya, Hollanda, Umman ve Sri Lanka gibi ülkelerden getiriliyor.
Bitkilerin bakımı, uzman ekibin yanı sıra sera bünyesinde araştırma yürüten başkentteki üniversite öğrencileri tarafından gerçekleştiriliyor.
Yaz aylarında bitkilerin hava alması için üstü açılabilir şekilde tasarlanan sera kompleksi yüzde yüz otomatik sistemle yönetiliyor.
- 100’den fazla kaktüs türü bulunuyor
Botanik Park Müdürü Saule Muhtubayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin yaklaşık 6 ay sürdüğü Nur Sultan’da tropikal bitki yetiştirmenin kolay bir iş olmadığına dikkati çekerek, "Şu anda seramızın tropikal bölümünde, portakal, muz gibi ağaçlarımız meyve veriyor. Arokarya, sikas gibi birçok nadir bitkileri yetiştirmede başarı yakaladık. Orkidelerimiz çiçek açıyor." dedi.
Muhtubayeva, subtropikal bölümünde 100’den fazla kaktüs türünün bulunduğunu ifade ederek, söz konusu bitki türlerinin yetiştiği serada özellikle taş bitki olarak bilinen Lithopsların, ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü söyledi.
- Cam seralar yılda 3 bin kişi ağırlıyor
Ziyaretçilerine kış ortasında yaz keyfi yaşatan cam seralar yılda 3 bin kişi ağırlıyor.
Açıldığı günden bu yana büyük ilgi ile ziyaretçi akınına uğrayan seralar fotoğraflarını yeşillikler arasında çektirmek isteyenler tarafından da sıkça tercih ediliyor.
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