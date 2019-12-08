"SIRTINDAKİ EL OLUYORUM"



Oyuncu, "Bir birey olduğunu unutmadan, özgün ve olgun davranmasını sağlayan, aynı zamanda da kendi fikirlerini empoze etmeyen bir ebeveyn olmaya çalışıyorum. Sırtındaki el, ruhundaki güç oluyorum. Bir yandan, bana ihtiyaç duyduğunda orada olmaya, bir yandan da sağlıklı bir mesafe kurmaya çabalıyorum" şeklinde konuştu.