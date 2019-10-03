Sosyal medya hesabında 1.4 milyon takipçisi olan oyuncu Nur Fettahoğlu, Instagram hesabından tuvalette beklerken çekilmiş bir karesini paylaştı.

Fettahoğlu'nun, "Bazen arayıp bulamadılar halbuki sahne beklemek için çok doğru bir yer" notunu düştüğü paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

Ünlü oyuncunun bir takipçisi paylaşıma, "Namus bekçileri gelmeden beğenin" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise "Ne gerek var böyle bir fotoğrafa" ifadelerini kullandı.

ŞARKICI ELİF KAYA DA TUVALET POZU VERMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta da Elif Kaya, Instagram hesabı üzerinden tuvalette çekildiği pozunu paylaşmıştı.