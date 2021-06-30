Nuno Espirito Santo, Tottenham'da

İsmi Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Nuno Espirito Santo, Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un başına geçti. İngiliz kulübü, Portekizli teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Santo, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Rio Ave, Valencia, Porto ve Wolverhampton gibi takımları çalıştırmıştı. Santo'nun çalıştırdığı dönemde Wolverhampton, 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynamıştı.

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