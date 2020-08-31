NUN Okulları'nda yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı

NUN Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, kurum, canlı ders anlatımları, tekrar dersleri ve video içerikleriyle öğrencilerine eğitim vermeye başladı. Yüz yüze ve hibrit model eğitim için de hazırlıklarını tamamlayan NUN Okulları, 21 Eylül'e kadar online olarak öğrencilere ulaşacak.
Her düzeyden öğrenci için kişiselleştirilmiş farklı uygulamalar ile oluşturulan sanal sınıflarda dersler senkron ve asenkron olarak uygulanırken, sınıf içi farklılaştırma uygulaması devam edecek.
Öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşimin korunmasının da ön planda tutulduğu dijital platform, aynı zamanda veli ve öğrencilerin ders dışında PDR ve sınıf öğretmenleri ile birebir görüşebilmelerine ve soru sorabilmelerine olanak sağlıyor.
NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, yaz dönemi boyunca her ihtimali göz önünde bulundurarak eğitimi yüz yüze, uzaktan ve hibrit olmak üzere üç modelde de gerçekleştirebilmek için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti.
Üye, şu açıklamalarda bulundu:
"Hepimizin yaşantısını etkileyen, sınırlayan bir süreçten geçmekteyiz. Bu süreçte elbette ideal koşullarda gerçekleştirmeyi arzu ettiğimiz birçok çalışmayı farklı formatlarda yapmayı, yeni alışkanlıklar edinmeyi ve bu zorlukla başa çıkmayı öğrendik. Geçtiğimiz öğretim yılının ikinci döneminde uzaktan eğitim sürecini hiçbir aksaklık yaşamadan oldukça verimli geçirdik. 766 saat senkron, 20 saat asenkron, 239 saat etüt, 33 saat ise diğer etkinliklere ayrılan toplam 1058 saatlik dersler, NUN Online Uzaktan Eğitim Platformumuz ile çevrim içi gerçekleştirildi. Yüz yüze eğitime başlayana kadar geçtiğimiz dönem olduğu gibi NUN Kampüs Platformumuz aracılığıyla hiçbir kesintiye uğramaksızın derslerimizi sürdüreceğiz. Uzaktan da olsa öğrencilerimizi birebir takip etmeye ve onlara özel online programlar hazırlamaya devam edeceğiz."
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