20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
"BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, dünyada nükleer enerji santrallerinden elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 611 milyon 300 bin ton petrol eşdeğerine çıktı.
Küresel elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'u nükleer enerjiden karşılandı.
En fazla nükleer enerji santraline sahip olan ABD'de geçen yıl nükleer enerji kaynaklı elektrik tüketimi 192 milyon 200 bin ton petrol eşdeğerine ulaştı.
Fukuşima santralinde 2011'de yaşanan kazanın bir yıl öncesine kadar nükleer enerjiden 66 milyon 200 bin petrol eşdeğeri elektrik tüketen Japonya, kazadan sonra nükleer enerjiden elektrik üretimini kademeli olarak azalttı ve 2014'te tamamen durdurdu.
Japonya'da güvenlik testlerinden geçirilen nükleer enerji santralleri 2015'ten beri kademeli olarak yeniden devreye alınmaya başlandı. Böylece ülkede nükleer enerji kaynaklı elektrik tüketimi de artmaya başladı.
Japonya'da nükleer enerji kaynaklı elektrik tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 69 artışla 11,1 milyon ton petrol eşdeğerine yükseldi.
Böylece, söz konusu dönemde dünya genelinde nükleer enerjiden elektrik tüketimini en fazla artıran ülke Japonya oldu. Japonya'yı yüzde 25,2'lik artışla İsviçre ve yüzde 24,9'luk artışla Meksika takip etti.
BELÇİKA NÜKLEERDEN ELEKTRİK KULLANIMINI DÜŞÜRDÜ
Geçen yıl nükleer enerjiden elektrik kullanımını en çok azaltan ülke ise Belçika oldu. Ülkede nükleer enerjiden sağlanan elektrik tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 33 azalarak 6 milyon 400 bin ton petrol eşdeğerine geriledi.
Nükleer enerji kaynaklı elektrik tüketimini en çok azaltan diğer ülkeler ise yüzde 29,6 ile Güney Afrika ve yüzde 10,1 ile Güney Kore oldu.
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