04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TRUMP: İyi bir toplantımız oldu. Biz henüz karar vermedik. Bence bu sıkıntı olabilir. Almanya'nın kendisinin çalışması gereken soru bu. Bu konuyu ele alacağız daha sonra. Rusya ile pekçok konuyu görüştük. Nükleer silahların durdurulması çok önemli bir sorun. Çin konusu da ele alındı. Her konuyu ele alacağız. Almanya önemli ticaret ortağımız. Biz bir süredir bu konuyu görüşüyoruz. Amerika için biraz zor. Yıllardır kötü bir denge sözkonusu. Şu an bu konuyu ele alıyoruz. Memnun edici sonuca varacağız diye düşünüyorum.
"HERKES İÇİN ÖNEMLİ SONUÇLAR OLACAK"
MERKEL: Bence yeni bir komisyon olması son derece önemli. AB Komisyonu ile birlikte önemli görüşmeler yapıyoruz. Toplantıların tarihleri belirlendi, herkes için önemli sonuçlar olacak.
"HER ÜLKE, BÜTÇESİNDEN NATO'YA YÜZDE 2 AYIRMALI"
TRUMP: Zorlu engeller var tabii ki. Geçmişte engeller oluşturuldu. Çok işimiz var, ama bunu çözeceğiz. İlerleme kat ettik ancak biz adalet istiyoruz, kesinlikle ticarete adalet istiyoruz . Yalnızca AB ile değil diğer ülkelerle adil ticaret istiyoruz. Çin, Güney Kore, Japanyo ile anlaşmaya vardık. Önemli adımlar atılacak. Kanada, Meksika ile yaptığımız anlaşmalar var. Demokratlarla henüz konuşulmadı. Bu anlaşmaların onalanması isteniyor diye düşünüyorum. Ticaret noktasında yaptığımız çok fazla anlaşma var. AB uzun zamandır kontrol edilmeyen bölgeydi, zor olacak ama neticede bir çözüme ulaşacağız. Yüzde 2 ödeme yapılmadığında çok da mutlu olunmuyor. Yüzde 2 ödeme yapması gerekiyor tüm ülkelerin NATO'nun savanma bütçesine. Kanada zengin bir ülke bunu yapmıyor. Ben Amerika'yı temsil ediyorum. Her ülkenin yüzde 2 ödeme yapması gerekiyor Kanada da dahil olmak üzere. Bence güvenlik riskleri sözkonusu olabilir. İtalya ile konuştum. Görüştüğüm herkes güvenliğin önemli olduğu kanaatinde. Bu bir güvenlik riskidir. Kaç ülkeyle görüşebilirim ki.
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