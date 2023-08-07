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        Haberler BBC Dünya Nükleer füzyon: ABD’de bilim insanları ikinci defa enerji üretmeyi başardı

        Nükleer füzyon: ABD’de bilim insanları ikinci defa enerji üretmeyi başardı

        ABD'de bilim insanları, bir nükleer füzyon reaksiyonundan ikinci defa net enerji üretmeyi başardıklarını açıkladı. İlk başarılı deneme Aralık ayındaydı.

        Giriş: 07.08.2023 - 11:12
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        ABD'de bilim insanları 2. kez füzyon enerji üretmeyi başardı
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        ABD’de bilim insanları, bir nükleer füzyon reaksiyonundan ikinci defa net enerji üretmeyi başardıklarını açıkladı. İlk başarılı deneme Aralık ayındaydı.

        California eyaletindeki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’ndan yapılan açıklamaya göre 30 Temmuz’daki deneyde, Aralık’takinden daha fazla enerji elde edildi.

        Laboratuvar sözcüsü, deney sonuçlarının hâlâ incelendiğini de ekledi.

        5 Aralık’ta yapılan deneyde bilim insanları bir yakıtın üstüne lazer tutarak iki hafif atomu daha yoğun bir atom olarak birleştirmeyi başarmıştı.

        ABD Enerji Bakanlığı, lazerin 2.05 megajul harcamasına karşın füzyon sonucu 3.15 megajul enerji elde edildiğini söylemişti.

        Atomların birleşmesiyle oluşan füzyon reaksiyonu, Güneş’in de enerji üretmesini sağlayan bir süreç.

        Bilim insanları 70 yıldır bu süreci yeryüzünde tekrar ederek temiz nükleer enerji üretmeyi hedefliyordu.

        Mevcut nükleer santrallerde, atomun bölünmesiyle oluşan fisyon reaksiyonuyla enerji üretiyor fakat bu, binyıllarca depolanması gereken nükleer atıklara yol açıyor.

        Hidrojenin ağır formları olan deteryum ve trityumdan oluşan 1 kilogramlık füzyon yakıtından elde edilebilen enerji, 10 milyon kilogramlık fosil yakıttan elde edilene denk.

        Füzyon deneyi başarılı sonuçlansa da, bunun dünya genelinde üretime geçmesi için aşılması gereken bazı engeller var. Pahalı kurulum masrafları ve daha büyük ölçeklerde enerji üretim ihtiyacı bunlardan ikisi.

        Gelecekte bu teknolojinin yaygınlaşması, fosil yakıtlara duyulan ihtiyacın azalmasını sağlayarak küresel ısınmayla mücadeleye de katkı sunabilir.

        Fakat bilim insanları bunun yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini vurgulayarak mevcut imkanlarla karbon salımını azaltmaktan vazgeçilmemesi gerektiğini belirtiyor.

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