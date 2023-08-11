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        Haberler Enerji Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyonun denetimine ilişkin detaylar belirlendi - Enerji Haberleri

        Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyonun denetimine ilişkin detaylar belirlendi

        Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyonun denetimi ve yerinde incelemelere yönelik iş ve işlemler, denetimlerin türü ve kapsamı ile denetim görevlilerine ilişkin hususlar belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 09:18
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        Nükleer enerji denetimine ilişkin detaylar belirlendi
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        Nükleer Düzenleme Kurumu'nun Nükleer Enerji ve İyonlaştırıcı Radyasyonuna İlişkin Denetim ve Yerinde İncelemeler Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, kurum, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin, ilgili mevzuat veya yetki koşullarına, kurum kararlarına ve talimatlarına, güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceye ilişkin uyulması gereken teknik gerekler ile standart, prosedürleri tespit edecek.

        Denetim ve yerinde incelemeler, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili kişi, tesis, cihaz ve maddelere yönelik olarak, Kurum tarafından düzenleyici kontrolden çıkarma kararı verilene kadar tüm aşamalarda gerçekleştirilebilecek.

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        Denetimler, gerçek veya tüzel kişilerin genel denetimini içerebileceği gibi belirlenen konular özelinde de olabilecek.

        Söz konusu denetimlerin sıklığı ve kapsamı ile yerinde incelemelerin kapsamı, dereceli yaklaşım ilkesi göz önünde bulundurularak Kurum tarafından belirlenecek.

        Gerek görülmesi halinde, tesislerde veya faaliyetlerin yürütüldüğü yerlerde yerleşik denetim görevlisi görevlendirilecek.

        İhtiyaç halinde, yapılan denetimlerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılabilecek.

        Ayrıca, denetimler resmi tatil günleri de dahil olmak üzere yılın herhangi bir günü ve günün herhangi bir saatinde haberli veya habersiz olarak gerçekleştirilebilecek.

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