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Haberler Magazin Nükhet Duru: Eserlerimi izinsiz kullanamazsınız - Magazin haberleri

Nükhet Duru: Eserlerimi izinsiz kullanamazsınız

Nükhet Duru, 'Aç Gözünü Adamım' albümündeki 11 eserin izinsiz ve hukuka aykırı şekilde dijital mecralarda kullanıldığını iddia ederek, Esen Elektronik şirketine dava açtı

Giriş: 29.04.2023 - 13:53 | Güncelleme: ABONE OL
Nükhet Duru: Eserlerimi izinsiz kullanamazsınız - Magazin haberleri
"Eserlerimi izinsiz kullanamazsınız"
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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde, avukatları Levent Polat ve Ergin Akçay aracılığıyla dava açan Nükhet Duru’nun dilekçesine göre; Esen Elektronik, şarkıcının şarkılarını dijital müzik platformlarında umuma iletti.

Duru’nun müzik eserleri üzerinde ‘sanatçı’ sıfatıyla mali ve manevi hak sahibi olduğunu belirten avukatları, “Müvekkilin eserleri üzerine yapılan tecavüzün tespitini istiyoruz. İzinsiz kullanımın durdurulmasını önlenmesini talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Fotoğraf: AA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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