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        Haberler Magazin Nükhet Duru: Depremzedeler için toplanacağız - Magazin haberleri

        Nükhet Duru: Depremzedeler için toplanacağız

        Nükhet Duru, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem bölgesindeki depremzedeler için konser organizasyonları düzenlediklerini açıkladı. Duru; "MÜYORBİR olarak da önümüzdeki hafta toplanacağız ve birçok star isimin birlikte bir çalışması olsun diye planlama yapacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 08:15 Güncelleme: 08.02.2024 - 08:15
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        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nükhet Duru, Nişantaşı'ndaki bir hastaneye giderken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Duru; "Doktor bir arkadaşımın doğum günü, hem doğum gününü kutlamaya hem de hediyesini vermeye geldim" ifadelerini kullandı.

        • 2

          "DEPREMZEDELER İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

          Konserlerine hazırlandığını söyleyen Nükhet Duru; "Her şey yolunda, sahnelerime hazırlanıyorum, bu arada deprem bölgesi için de ben ve sanatçı dostlarım konser ve organizasyonlar düzenleyerek orada olan insanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. MÜYORBİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) olarak da önümüzdeki hafta toplanacağız ve bir çok yıldız isimin birlikte bir çalışması olsun diye planlama yapacağız" diye konuştu.

        • 3

          "HAFIZAMDAN SİLMEYE ÇALIŞIYORUM"

          Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremlerin birinci yılı hakkında konuşan Nükhet Duru; "Beni etkileyen çok görüntü oldu. Aklımda tutmamaya ve o görüntüleri hafızamdan silmeye çalışıyorum. Çünkü başka türlü yaşamak zorlaşıyor benim için" dedi.

          Ayrıca iki yeni şarkı ile sevenlerinin karşısına çıkacağını söyleyen Nükhet Duru; "Mayıs ayına yetiştirmeye çalışıyorum, güzel olacak diye düşünüyorum. Yepyeni yapılanma içerisindeyim müzikal anlamda" dedi.

        • 4

          "PAVYONLAR İÇİMİZİ BURKARDI"

          Öte yandan Nükhet Duru, son dönemde tartışma konusu olan pavyonlarla ilgili muhabirlerin "Sizin döneminizde de yanlış hatırlamıyorsak pavyon kültürü çok meşhurdu. Bununla ilgili düşünceleriniz nedir?" şeklindeki sorusuna "Arkadaşlar insanlara iş lazım, gündem lazım, onun dışa vurumu diyorum. Kültür olarak adlandırılmasa... Acıklı sahnelerin ve zor hayatların yaşandığı, sadece kadınların değil, erkeklerin de tahkir edildiği bir ortam söz konusu. Olabildiğince az olmasını tercih ederim. Ben belli bir seviyeye gelene kadar bir sorun ya da olumsuz bir şey yaşamadım, ben aile gazinolarında başladım ama pavyonlar hep içimizi burkardı" diyerek cevap verdi.

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