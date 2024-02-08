Nükhet Duru: Depremzedeler için toplanacağız

"HAFIZAMDAN SİLMEYE ÇALIŞIYORUM"

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremlerin birinci yılı hakkında konuşan Nükhet Duru; "Beni etkileyen çok görüntü oldu. Aklımda tutmamaya ve o görüntüleri hafızamdan silmeye çalışıyorum. Çünkü başka türlü yaşamak zorlaşıyor benim için" dedi.

Ayrıca iki yeni şarkı ile sevenlerinin karşısına çıkacağını söyleyen Nükhet Duru; "Mayıs ayına yetiştirmeye çalışıyorum, güzel olacak diye düşünüyorum. Yepyeni yapılanma içerisindeyim müzikal anlamda" dedi.