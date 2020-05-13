Nükhet Duru belgeseli

Nükhet Duru'nun yeni albümü 'Hikayesi Var'ın, 2 yıla uzanan yaratım süreci esnasında üzerinde çalışmaya başlanılan ve hem albümü hem de sanatçının hayatını bambaşka bir perspektiften ele alan 'Duru Olmak' adlı belgesel filminin fragmanı yayınlandı. 'Duru Olmak', önümüzdeki günlerde 39'uncu İstanbul Film Festivali kapsamında gala gösterimini yapacak.

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