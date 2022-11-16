'Nuh'un Gemisi' İstanbul'a geliyor

Ağrı Tanıtım Günleri, 17 Kasım Perşembe günü saat 13:00'de Maltepe'de kapılarını açıyor.

Tadım günlerinde yörenin meşhur tatları olan abdigor köftesi, gösteberg et, haşıl, hengel, kuymak, pişi, hasude, ayranaşı, ciriş ketesi ve halise stantlarda yerini alacak.

Ağrı Dağı'nda olduğu rivayet edilen Nuh'un Gemisi'nin gerçek boyutlardaki replikası etkinlik alanına kurulacak. Geminin içinde canlı hayvanlar da çift olarak yer alacak.

Etkinlikte davul zurna ve yöresel folklor ekibi halka unutulmaz anlar yaşatacak.