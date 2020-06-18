Nuh'un Gemisi görünümlü belediye binası dikkati çekiyor - ŞIRNAK

Merkez Yeni Mahalle'de iki yıl önce 5 bin 100 metrekare üzerine inşa edilmeye başlanan ve 50 araçlık otopark, sinema ve konferans salonu, 11 iş yeri, kafeteryanın da yer aldığı bina, Hz. Nuh'un Gemisi görüntüsüyle dikkatleri üzerine topluyor.Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nuh'un Gemisi'nin Cudi Dağı'nda olduğundan yola çıkarak binanın gemi şekilde inşa edildiğini söyledi.Tamamlanan binanın bu ay içerisinde hizmete açılacağını aktaran Yarka, "Binanın Nuh’un Gemisi siluetinde olması büyük ilgi uyandırdı. Gece ve gündüz farklı görünen binamızın sosyal medyada bilinirliği artıyor." dedi.- İhtiyaç sahibi aileler için sosyal market de yer alacakBinanın kendilerinden önceki görevlendirme yapılan belediye yönetimince yapımına başlandığını işaret eden Yarka, şöyle konuştu:"5 bin 100 metrekare alan üzerine oluşturulan binamız son derece modern bir şekilde inşa edildi. Binanın şekline bakan bir daha bakıyor. Bu bölgenin sembol binalarından biri olacak. Hud suresinde Nuh'un Gemisi’nin Cudi'de olduğu gerçeğinden yola çıkılarak yapılan binamız en güzel şekilde halkımıza içerisindeki ekibiyle hizmet verecek. İş yerlerinden ikisini belediyenin sosyal market olarak kullanacağız. Bu marketten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bir nebze olsa ihtiyaçlarını karşılayacağız."- Vatandaşlar memnunVatandaşlardan Mehmet Bilir, mimarisi ve görünüşüyle yeni belediye binasını beğendiğini belirterek, şunları söyledi:"Bir Şırnaklı olarak böylesine güzel bir esere sahip olmamızdan gurur duyuyorum. Hz. Nuh’un şehrine ancak böyle bir eser yakışırdı. Biz yıllardır anlatıyorduk fakat bunu nasıl dile getireceğimizi bilemiyorduk. Sağ olsun Şırnak Belediyesi yönetimi buna el attı. Hz. Nuh'un Gemisi görünümlü belediye binası inşa edildi. Şehrimize renk katan binanın gece ayrı, gündüz ayrı bir güzelliği var."Üniversite öğrencisi Selman Barkın da Nuh'un Gemisi'nin ilin simgesi olduğunu belirterek "Bina gerçekten güzel mimarisiyle dikkati çekiyor. Konumu itibarıyla da kentin merkezinde yer alıyor. Geçenler bir daha bakıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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