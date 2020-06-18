Nuh'un Gemisi görünümlü belediye binası dikkati çekiyor

Merkez Yeni Mahalle de iki y\u0131l \u00f6nce 5 bin 100 metrekare \u00fczerine in\u015fa edilmeye ba\u015flanan ve 50 ara\u00e7l\u0131k otopark, sinema ve konferans salonu, 11 i\u015f yeri, kafeteryan\u0131n da yer ald\u0131\u011f\u0131 bina, Hz. Nuh un Gemisi g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle dikkatleri \u00fczerine topluyor. \u015e\u0131rnak Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Yarka, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Nuh un Gemisi nin Cudi Da\u011f\u0131 nda oldu\u011fundan yola \u00e7\u0131karak binan\u0131n gemi \u015fekilde in\u015fa edildi\u011fini s\u00f6yledi. Tamamlanan binan\u0131n bu ay i\u00e7erisinde hizmete a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 aktaran Yarka, Binan\u0131n Nuh\u2019un Gemisi siluetinde olmas\u0131 b\u00fcy\u00fck ilgi uyand\u0131rd\u0131. Gece ve g\u00fcnd\u00fcz farkl\u0131 g\u00f6r\u00fcnen binam\u0131z\u0131n sosyal medyada bilinirli\u011fi art\u0131yor. dedi. - \u0130htiya\u00e7 sahibi aileler i\u00e7in sosyal market de yer alacak Binan\u0131n kendilerinden \u00f6nceki g\u00f6revlendirme yap\u0131lan belediye y\u00f6netimince yap\u0131m\u0131na ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 i\u015faret eden Yarka, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: 5 bin 100 metrekare alan \u00fczerine olu\u015fturulan binam\u0131z son derece modern bir \u015fekilde in\u015fa edildi. Binan\u0131n \u015fekline bakan bir daha bak\u0131yor. Bu b\u00f6lgenin sembol binalar\u0131ndan biri olacak. Hud suresinde Nuh un Gemisi\u2019nin Cudi de oldu\u011fu ger\u00e7e\u011finden yola \u00e7\u0131k\u0131larak yap\u0131lan binam\u0131z en g\u00fczel \u015fekilde halk\u0131m\u0131za i\u00e7erisindeki ekibiyle hizmet verecek. \u0130\u015f yerlerinden ikisini belediyenin sosyal market olarak kullanaca\u011f\u0131z. Bu marketten ihtiya\u00e7 sahibi vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n bir nebze olsa ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layaca\u011f\u0131z. - Vatanda\u015flar memnun Vatanda\u015flardan Mehmet Bilir, mimarisi ve g\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015f\u00fcyle yeni belediye binas\u0131n\u0131 be\u011fendi\u011fini belirterek, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: Bir \u015e\u0131rnakl\u0131 olarak b\u00f6ylesine g\u00fczel bir esere sahip olmam\u0131zdan gurur duyuyorum. Hz. Nuh\u2019un \u015fehrine ancak b\u00f6yle bir eser yak\u0131\u015f\u0131rd\u0131. Biz y\u0131llard\u0131r anlat\u0131yorduk fakat bunu nas\u0131l dile getirece\u011fimizi bilemiyorduk. Sa\u011f olsun \u015e\u0131rnak Belediyesi y\u00f6netimi buna el att\u0131. Hz. Nuh un Gemisi g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc belediye binas\u0131 in\u015fa edildi. \u015eehrimize renk katan binan\u0131n gece ayr\u0131, g\u00fcnd\u00fcz ayr\u0131 bir g\u00fczelli\u011fi var. \u00dcniversite \u00f6\u011frencisi Selman Bark\u0131n da Nuh un Gemisi nin ilin simgesi oldu\u011funu belirterek Bina ger\u00e7ekten g\u00fczel mimarisiyle dikkati \u00e7ekiyor. Konumu itibar\u0131yla da kentin merkezinde yer al\u0131yor. Ge\u00e7enler bir daha bak\u0131yor. Eme\u011fi ge\u00e7enlere te\u015fekk\u00fcr ediyorum. diye konu\u015ftu.