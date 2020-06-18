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HaberlerKültür-Sanat

Nuh'un Gemisi görünümlü belediye binası dikkati çekiyor

Şırnak'ta gemi şeklinde inşa edilen 6 katlı yeni belediye binası büyük ilgi çekiyor.

18.06.2020 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
Nuh'un Gemisi görünümlü belediye binası dikkati çekiyor