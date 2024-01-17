Nüfusun 25'e düştüğü mahallede 'kedi yuvası' yaptırdı

"HAYVANLARIMIZ AİLEMİZİN BİR FERDİ GİBİ"

42 yaşındaki Fatma Metin ise "Kedilerimiz kışın köyde aç kalıyor. Biz de burada hayırseverlerin de desteğiyle mama alıp, beslemeye başladık. Hayvanlarımız ailemizin bir ferdi gibi. Hayvanseverlerden bunları beslemelerini ve bakmalarını istiyoruz. Bunlar aynı insanlar gibi konuşuyor. Lütfen kedilerimize bakalım" diye konuştu.