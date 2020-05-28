Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinden yapılan duyuruda, Yükseköğretim Kurulmarı Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için sokağa çıkma yasağının olduğu 30 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 ile 17.00 arasında il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin faaliyet göstereceği açıklandı.

FOTOĞRAFLI BELGE İLE SOKAĞA ÇIKILABİLECEK

Sosyal medya Twitter hesabından yapılan açıklamada, 15 yaşından büyüklerin anne, baba, veli veya vasisiyle birlikte sosyal mesafe kuralına uyma ve maske takma şartıyla sınava başvurulduğunu gösteren fotoğraflı belge ile sokağa çıkabileceği belirtildi.