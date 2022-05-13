Bakanlık'tan 15 bin sığınmacı açıklaması

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İçişleri Bakanlığı 15 bin sığınmacının vatandaşlığının iptal edildiğine dair iddiaları yalanladı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "15 bin sığınmacının vatandaşlığının iptal edildiğine dair haberler gerçek değil" denildi.