Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri 2019

Türkiye Cumhuriyeti kimlik, aile cüzdanı, pasaport çıkartma/yenileme, ikametgah işlemlerinin doğrulanması veya değiştirilmesi gibi işlemler nüfus müdürlüklerinde yapılabiliyor. Bu nedenle ülkemizde en yoğun mesai harcayan kamu kurumlarının başında nüfus müdürlükleri geliyor. Peki nüfus müdürlüklerinin mesai saatleri nasıl? İşte detaylar...

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Türkiye'de nüfus müdürlükleri, il merkezleri ve ilçe merkezlerinde bulunuyor. Nüfus müdürlüğünde mesai saat 08.30'da başlıyor. 12.30-13.30'da öğle molası veren nüfus müdürlüğü, akşam saat 17.30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.

Nüfus müdürlükleri; hafta sonu, bayram tatillerinde ve resmi tatil günlerinde ise çalışmamaktadır.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Çamlıca Mahallesi 408. Cadde No:136 Yenimahalle / Ankara adresinde bulunmaktadır. Genel müdürlüğe, 0312 591 21 00, 0312 591 21 01, 0312 591 21 02 telefon numaralarını arayarak ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, nüfus müdürlükleri Alo Bilgi Hattı'nı kullanmak için 199'u arayabilirsiniz.