Nüfus memuru gönülleri fethetti!

Bayburt'ta, nüfus müdürlüğü memuru, yaşlı kadını 1. kattaki müdürlük ofisine sırtında taşıdı.

Kimlik çıkarmak için Demirözü İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelen Sebahat Taşçı, binanın birinci katındaki kuruma ulaşmak için merdivenleri çıkamadı.

Bunun üzerine müdürlükte memur olarak görev yapan Tunay Mutlu, yaşlı kadını sırtına alarak kuruma taşıdı. Burada işlemleri tamamlanan yaşlı kadının tekrar görevli personel tarafından taşınarak evine ulaşması sağlandı.