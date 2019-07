Yazılı bir açıklama yaptı

Bulut Kutlu'nun haberine göre, önce vatan, önce bayrak, önce ezan diyerek mukaddesat uğruna can veren yiğitlerimiz "Şehit"tir diyen Vakıf Başkanı Ömer Dündar Pekacar, "Aziz şehitlerimizin hatıralarını diri tutmak ve buna sahip çıkmak, vatandaş olmanın ama bundan da önce insan olmanın gerekliliğidir. Bu yüzden, toplumda şehitlik kavramına ilişkin bir farkındalık meydana getirebilmeye yönelik her tür faaliyet, herkes tarafından desteklenmelidir. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere şehitler ölümsüzdür. Her şehit cenazesinde söylenen "Şehitler ölmez" sözleri de toplum olarak buna inandığımızın kanıtıdır. Şehitlerimizin nüfus kayıtlarında "ölü" ibaresi bulunmakta, inancımıza göre ölümsüzlüğe eren yiğitlerin nüfus kaydında ölü yazılması, biz şehit ailelerini derinden üzmektedir. Bu nedenle, şehitlerimizin nüfus kayıtlarında ölüm durum kodu ile kapalı olan kayıtlarının, yeni bir durum kodu ihdas edilerek, "Şehit" olarak değiştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne başvuru yaptık. Başvurumuzun kısa süre içerisinde olumlu neticelenmesini bekliyoruz." dedi.