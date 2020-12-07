2021 yılına günler kala vatandaşlar kimlik kartı yenileme için son tarihi araştırmaya başladı. Nufüs cüzdanı değiştirme son tarih ne? Kimlik ve ehliyet yenileme son tarih, son gün ne zaman?

KİMLİK KARTI YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olup, 10 yıllık sürenin bitimini izleyen tarih itibari ile başvuru üzerine yenilenir. TC Kimlik kartlarının geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

TC Kimlik kartını yenileyebilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezinden randevu alınır.

EYLİYET YENİLEME SON GÜN

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama dâhilinde “01 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş eski tip ehliyetlerin yeni tip ehliyet ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşların başvuru yoğunluğunu ve bu yoğunluktan kaynaklı sorunları hafifletmek amacıyla; ehliyetlerin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yani Genel Müdürlük tarafından daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirtilen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi ile ilgili yapılan açıklamada yeni tarih ise 31.12.2022 olarak belirtildi.