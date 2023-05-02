Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Noyan Arat vefat etti - Magazin haberleri

Noyan Arat vefat etti

Oyuncu Noyan Arat 34 yaşında hayatını kaybetti. Arat'ın vefatını Oyuncular Sendikası duyurdu

Giriş: 02.05.2023 - 13:59 | Güncelleme: ABONE OL
Noyan Arat vefat etti - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Noyan Arat'ın ölüm haberini Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklama, "Meslektaşımız Noyan Arat hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

NOYAN ARAT HAKKINDA

Tiyatroya lise yıllarında başladı. 2012 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. İTÜ Sahnesi'nde 6 sene boyunca oyunculuk, yönetmenlik ve prodüksiyon tecrübesi edindi. 2013 yılında Kadir Has Üniversitesi'nde oyunculuk üzerine yüksek lisans programına başladı ve 2015 yılında mezun oldu. 2013 yılından bu yana profesyonel olarak oyunculuk yapmaktaydı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Adıyaman'da 350 esnaf yeni dükkanlarına yerleşti
Adıyaman'da 350 esnaf yeni dükkanlarına yerleşti
Depremi hasarsız atlatan Perre'de kazılar başladı
Depremi hasarsız atlatan Perre'de kazılar başladı
Annesi ve kız kardeşinin cenaze namazını kıldırdı! Büyük acı!
Annesi ve kız kardeşinin cenaze namazını kıldırdı! Büyük acı!
Ay tutulması ne zaman, etkileri neler?
Ay tutulması ne zaman, etkileri neler?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.