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Noyan Arat'ın ölüm haberini Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklama, "Meslektaşımız Noyan Arat hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

NOYAN ARAT HAKKINDA

Tiyatroya lise yıllarında başladı. 2012 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. İTÜ Sahnesi'nde 6 sene boyunca oyunculuk, yönetmenlik ve prodüksiyon tecrübesi edindi. 2013 yılında Kadir Has Üniversitesi'nde oyunculuk üzerine yüksek lisans programına başladı ve 2015 yılında mezun oldu. 2013 yılından bu yana profesyonel olarak oyunculuk yapmaktaydı.

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