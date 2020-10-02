Novartis'ten Dünya Ürtiker Günü'ne özel dijital proje

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Novartis açıklamasına göre, Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği ile Novartis iş birliğiyle 1 Ekim Dünya Ürtiker Günü kapsamında ürtiker hastalığı hakkında toplumu bilgilendirmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak üzere "Ürtikerde Aynı Noktadayız" dijital projesi hayata geçirildi.

Projenin dijital lansmanı "Ürtikerde Aynı Noktadayız" proje elçisi, oyuncu Esra Dermancıoğlu’nun Instagram hesabından canlı olarak yayınlandı.

Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Server Serdaroğlu’nun konuk olduğu canlı yayında, ürtiker hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

- "Kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla görülüyor"

Prof. Dr. Server Serdaroğlu, halk arasında kurdeşen olarak bilinen ürtiker toplumda sık görülen ve aniden ortaya çıkıp aynı gün içinde kendiliğinde kaybolan kaşıntılı, kabarık ve ödemli plaklarla karakterize bir cilt hastalığı olduğunu belirtti.

Ürtikerin yaklaşık altı haftadan daha kısa süren akut formları dışında yıllarca süren kronik formları da bulunduğunu aktaran Serdaroğlu, akut ürtikerin çocuklarda daha sık görüldüğünü ve sıklıkla enfeksiyon, ilaç, gıda ve gıda katkı maddeleri sebebiyle geliştiğini ifade ederek, kronik ürtikerin 20-40 yaş arasında genç erişkinlerde ve özellikle kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla görüldüğünü kaydetti.

İnsanların yaklaşık 5'te 1'inin hayatının bir döneminde akut ürtiker atağı geçirdiğini belirten Serdaroğlu, Türkiye’de yaklaşık 900 bin kronik ürtiker hastası olduğunu aktardı.





- "Ürtiker hastalığının altın kuralı, doğru tedavi ve düzenli doktor kontrolü"

Kronik ürtikerin, gözlemlenen tetikleyicilere göre kronik spontan ve kronik uyarılabilir olarak ikiye ayrıldığını belirten Serdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kronik spontan ürtikerde, belirli bir tetikleyici olmaksızın belirtiler ortaya çıkarken, kronik uyarılabilir ürtikerde deriyi çizme, basınç uygulama, soğuk ya da sıcak teması, güneş ışınlarına maruz kalma ve egzersiz gibi çeşitli fiziksel uyaranlar hastalığı tetikliyor. Çeşitli ilaçlar, enfeksiyonlar, bazı hormon hastalıkları, stres ve besin katkı maddeleri gibi faktörler hastalığı ortaya çıkarabiliyor ya da alevlendirebiliyor. Bu faktörlerin tespit edilip müdahale edilmesi, hastalığın yatışmasını kolaylaştırıyor.

Ürtiker tedavisinin temelini, sebeplerin ortadan kaldırılması ve belirtilerin tedavi edilmesidir. İlaç tedavisinde ilk basamak H1 antihistaminlerdir. Yeni kuşak antihistamin ilaçlar uyku hali, uyuşukluk, ağız kuruluğu gibi yan etkiler açısından eski kuşak antihistaminlerden çok daha güvenli olsa da bazı hastalarda sonuç alınamıyor. Böyle bir durumda daha gelişmiş yenilikçi tedavileri öneriyoruz."



- "Farkındalığı artırmak çok önemli"

Özellikle kronik spontan ürtikerin hasta yaşam kalitesini belirgin şekilde olumsuz yönde etkilediğini belirten Prof. Dr. Serdaroğlu, hastalarda kaşıntı nedeniyle ortaya çıkan uyku düzensizliğinin yanı sıra, dikkat eksikliği, halsizlik, sosyal yaşam ve iş başarısında azalmayla birlikte anksiyete gelişebileceğini belirtti. Ürtiker hastalarının çaresiz olmadıklarını ifade ederek, "1 Ekim Dünya Ürtiker Günü’nde farkındalığı artırmanın ve yeni nesil tedaviler konusunda hastaları bilgilendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





- "Ürtikerde Aynı Noktadayız" Dijital Projesi

Oyuncu Esra Dermancıoğlu’nun proje elçiliğini üstlendiği projeyle, ürtiker hastalarının içinde bulunduğu zorlu yolculuğa dikkat çekiliyor.

"Ürtikerde Aynı Noktadayız" dijital projesi kapsamında Esra Dermancıoğlu, ürtiker hastalığını simgeleyen kırmızı puanlı elbisesini her gün giyerek bir hafta boyunca Instagram hesabından canlı yayınlar gerçekleştirdi. Her canlı yayınında ürtiker hastalığının farklı bir belirtisine dikkati çekerek canlandırma yapan Dermancıoğlu, ürtiker hastalığından bahsetmeden hastalığa sembolik olarak gönderme yaptı.

Bir haftanın sonunda Instagram canlı yayınlarında gerçekleştirdiği kurgunun "Ürtikerde Aynı Noktadayız" projesinin bir parçası olduğunu açıklayan ve kendisi de ürtiker hastası olan Dermancıoğlu, proje lansmanına özel canlı yayınında Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Server Serdaroğlu’nu ağırladı. Prof. Dr. Serdaroğlu, canlı yayında ürtiker hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında Dermancıoğlu’nun sorularını yanıtladı.

"Ürtikerde Aynı Noktadayız" projesinde yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Dermancıoğlu, "Ürtiker hastaları bilgi eksikliğinden doğan yanlış anlaşılmalardan dolayı iş yaşamlarında ve sosyal hayatlarında rahatsız edici bakışlara ve davranışlara maruz kalıyor. Hastalıkla ilgili önyargıları yıkarak hastalarda ve toplumda bilinirliği artırmak hastalıkla mücadelede önemli bir basamak." ifadelerini kullandı.