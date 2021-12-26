Novak’tan 91 gün sonra gol

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin ilk golünü atan Filip Novak, bu sezon resmi maçlarda ikinci kez fileleri havalandırdı. En son Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçta gol atan Çek futbolcu, sarı-lacivertli formayla 91 gün sonra gol sevinci yaşadı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."