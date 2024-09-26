Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        İLANDIR
        Haberler İlandır Novakid İngilizce Öğrenen Gençlerden Oluşan Küresel Bir Topluluk Kuruyor

        Novakid İngilizce Öğrenen Gençlerden Oluşan Küresel Bir Topluluk Kuruyor

        4-12 yaş arası çocuklar için Uluslararası Gruplarda İngilizce Konuşma Pratiği

        Kaynak
        İlandır
        Giriş: 26.09.2024 - 20:11 Güncelleme: 26.09.2024 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Novakid İngilizce Öğrenen Gençlerden Oluşan Küresel Bir Topluluk Kuruyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Novakid World Kids Academy çocukların İngilizce öğrenme ve pratik yapma yöntemlerinde devrim yaratıyor!

        50'den fazla ülkeden öğrenciler artık dinleme becerilerini artırmak, telaffuzlarını geliştirmek ve harika aksanlar oluşturmak için canlı uluslararası gruplarda İngilizce konuşma pratiğinin tadını çıkarabiliyor. 4-6 öğrenciden oluşan küçük gruplar halinde dünya çapındaki akranlarıyla bağlantı kurarak dil öğrenmeyi doğal ve eğlenceli hale getiren gerçek sohbetlere dâhil oluyorlar.

        Şimdiden 17.000'den fazla çocuk dinamik çevrimiçi topluluğumuza katıldı ve gerçek anlamda uluslararası bir ortamda İngilizce pratiği yapıyor. Ebeveynler, çocuklarının güven kazandığını, arkadaş edindiğini ve temel İngilizce iletişim becerilerini geliştirdiğini görmeyi seviyor.

        Ebeveynlerin ihtiyaçlarını anlamak bizim merkezimizde yer alıyor. Ebeveynlerin %47'si çocuklarının daha fazla İngilizce konuşmasını istediklerini ifade ediyor. Novakid, herhangi bir uluslararası okuldan daha iyi ve geleneksel sınıfların ötesine geçen bir çevrimiçi deneyim sunarak bu beklentileri aşıyor.

        • Farklı aksanlara ve kültürel geçmişlere sahip nitelikli anadili İngilizce olan öğretmenler
        • Gerçek anlamda kişiselleştirilmiş öğrenme için her çocuğun hızına uyum sağlayan yapay zeka odaklı araçlar
        • Çocukların ilgisini canlı tutmak için görevler aracılığıyla interaktif konuşma pratiği
        • Kişisel bir yaklaşım için konuşma süresi ve duygu algılama algoritmaları
        • Her öğrencinin konuşma fırsatı bulmasını sağlamak için mini gruplar (en fazla 6 çocuk)

        Benzeri olmayan bir öğrenme deneyimi

        Her eğlenceli ve ilgi çekici ders, İngilizce pratiğini hem eğlenceli hem de etkili hale getirmek için tasarlanmıştır. Çocuklar, dünyanın dört bir yanından gelen akranlarıyla etkileşim kurma fırsatına sahip olarak küresel bir topluluk duygusu geliştirirler. Bu dersler sayesinde çocuklar temel dil becerilerini geliştirir ve aktif dinlemeyi, anlaşılır konuşmayı ve otantik aksanları öğrenirler.

        Ilana, 9 yaşında bir çocuğun annesi: “Novakid çocuğumun öğrenme deneyimini değiştirdi. Daha motive oldu, dünyanın dört bir yanından arkadaşlarıyla İngilizce pratik yapmaktan hoşlanıyor ve konuşma becerileri önemli ölçüde gelişti!”

        Novakid, İngilizce öğrenimini çocuğunuz için etkili, erişilebilir ve eğlenceli hale getirmeye odaklanmıştır. Kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici bir çevrimiçi öğrenme ortamı oluşturmak için nitelikli öğretmenleri, en son teknolojiyi ve küresel bir topluluğu bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimizin ortalama mutluluk puanı 5 üzerinden 4,5!

        Ayrıntılı Bilgi için Tıklayınız!

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bir rüya görüyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bir rüya görüyor"
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Lübnan'a saldırmaya devam edecek
        Lübnan'a saldırmaya devam edecek
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Babası vefat etti
        Babası vefat etti
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        "Türkler benim için özel"
        "Türkler benim için özel"
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Habertürk Anasayfa