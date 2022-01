Prestijli liste, dijital öğrenme sektöründe en ivmeli büyüme gösteren şirketleri temsil ediyor.

Novakid'in, online eğitim alanında önde gelen özel şirketlerden oluşan Global Silicon Valley (GSV) EdTech 150 listesinin 2022 baskısına dahil edildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Novakid Online İngilizce Okulu’nun bu prestijli listeye ardı ardına dahil edildiği ikinci yıl.

İlk 150’yi seçmek için, 3.000'den fazla özel eğitim teknolojisi şirketi çeşitli açılardan değerlendirildi. Etkili olan faktörler: gelir skalası, gelir artışı, kullanıcı erişimi, coğrafi çeşitlilik ve kar marjı. Novakid, erken çocukluk ve K-12 (12 yaş öncesi) döneminde eğitim kategorisiyle dahil olduğu eğitim teknolojisi şirketleri listesinde ilk 150'de yerini aldı.

GSV EdTech 150 duyurusunda bu şirketler hakkında "Bu 150 şirket, dünya çapında öğrencilere hizmet etmek için yenilikçi ve aşılabilir yollar bulurken EdTech’e, yani eğitim teknolojisine öncülük ediyor. En büyük ve en hızlı büyüyen öğretme etkisine sahipler.” ifadelerine yer verilmiştir.

“Son yıllarda dünya çapında eğitim sistemleri, başta pandemi sonrasında eğitime erişilebilirlikle ilgili olmak üzere birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. Dijital dönüşümün hızlandırılması, UNESCO'nun eğitim hakkını güvence altına almak için en önemli küresel hedeflerinden biri olarak ilan edilmiştir. Küresel değişimlere katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bugünkü nesile ve geleceklerine sınırsız iletişimi teşvik etmek için son derece sürükleyici İngilizce dil eğitimi sunarak dünyanın her yerindeki çocuklar için eğitimi daha erişilebilir ve etkili hale getirmeye çalışıyoruz. Novakid CEO'su Max Azarov, "Bir kez daha en iyi 150 EdTech şirketinin bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz ve eğitime katkımızın takdir edilmesine çok müteşekkiriz" dedi.

Novakid Hakkında

Novakid, çocuklar için çevrimiçi bir İngilizce okuludur ve 2017 yılında Silikon Vadisi'nde (ABD) Max Azarov, Dmitry Malin ve Amy Krolevetskaya tarafından kurulmuştur. 3.000'den fazla deneyimli ve profesyonel öğretmen, Novakid'de tasarlanan etkileşimli çevrimiçi platform aracılığıyla çocuklar için İngilizce dersleri veriyor. Novakid eğitim müfredatı Common European Framework of Reference (CEFR) ile uyumludur ve çocukların bireysel ilgi alanları ve yaşları dikkate alınarak geliştirilmiştir. Novakid, İngilizce konuşulan bir dil ortam yaratmak ve dünyanın her yerindeki çocukların İngilizceyi eğlenceli ve ilginç bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olmak için oyunlaştırma ve VR teknolojilerini kullanır. Eşsiz Novakid ilerleme değerlendirme yöntemi (1500'den fazla parametre, A/B testi ve veriye dayalı yaklaşımın diğer bileşenleri) harika sonuçlar sağlar ve öğretmenlerin, dersi her çocuğun bireysel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre uyarlamasına izin verir.

