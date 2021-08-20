Kulüpten yapılan açıklamada, her iki oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR’larının çekildiği belirtilerek, "Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak’ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci’nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir." denildi.

İki oyuncunun da tedavisine başlandığı kaydedildi.