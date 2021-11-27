Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Gaziantep FK, maç öncesinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dicko, "Konyaspor gerçekten çok iyi bir takım. Şu anda bulunduğu yeri de hak eden bir takım. Ligin başından beri çok iyi oyun oynuyorlar. Bunu da her maç gösteriyorlar. Ama biz evimizde oynuyoruz. Onların buraya gelip maçı kazanamayacaklarını bizim göstermemiz gerekiyor. Biz göstereceğimiz performansla yeniden iyi bir konuma gelerek Göztepe maçıyla da bu durumu taçlandırmak istiyoruz. Göztepe maçından önce bu maç var ve bu maçta üç puanı kazanıp sonrasında seri yapmak istiyoruz" dedi.
"HAKEM DOĞRU KARAR VERSE MAÇ FARKLI OLURDU"
Ligin 13'üncü haftasında deplasmanda 3-0 kaybettikleri Trabzonspor maçında hakemin doğru kararlar vermediğini aktaran Dicko, "Maçta olup biteni izleyen herkes gördü. Maçın hakemi doğru kararları alabilseydi aynı sonucu alacağımızı düşünmüyorum. Özellikle ben, kritik iki pozisyonda baş aktör olabilirim. İlk pozisyonda yüzde yüz gereken kırmızı kart verilseydi ikinci pozisyon olmayacaktı çünkü o oyuncu sahada olmayacaktı. Eğer ilk karar doğru gelseydi biz aynı performansı gösterirdik ama Trabzonspor aynı performansı gösterebilir miydi bu bir soru işareti. Hakem bütün bu VAR desteğine ve elindeki imkanlara rağmen ne yazık ki Süper Lig seviyesinde yönetim sergileyemedi. Bütün ülkelerde hakemler konuşulur. Ancak VAR sistemi geldiğinden bu yana bu tarz bir kararı uzun zamandır görmedim" diye konuştu.
Sezon başından beri kötü bir performans sergilemediğini aktaran Dicko, rakamsal olarak daha fazla gol atmak istediğini belirterek, futbolda bazı şeylerin hesap yapmakla olmadığını sahaya girip gol atmanın da kolay olmadığını vurguladı.
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