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        Haberler Spor Futbol İngiltere Nottingham Forest-Manchester City: 0-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Nottingham Forest-Manchester City: 0-2 (MAÇ SONUCU)

        İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, 35. haftada konuk olduğu Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. Gvardiol ve Haaland'ın golleriyle kazanan City, puanını 79'a çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 21:25 Güncelleme: 28.04.2024 - 21:25
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        İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-0 yendi.

        Premier Lig'in 35. haftasında son şampiyon Manchester City, Nottingham Forest'a karşı 32. dakikada Josko Gvardiol ve 71. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle galip geldi.

        Art arda 5. galibiyetini elde ederek puanını 79 yapan bir maçı eksik Manchester City, lider Arsenal'ın bir puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.

        Son 10 maçta tek galibiyet alabilen 26 puanlı Nottingham Forest ise düşme hattının bir puan üstünde 17. basamakta yer aldı.

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