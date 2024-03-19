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        Haberler Spor Futbol İngiltere Nottingham Forest'ın 4 puanı silindi! - Futbol Haberleri

        Nottingham Forest'ın 4 puanı silindi!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 puan silme cezası aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 13:05 Güncelleme: 19.03.2024 - 13:05
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        Premier Lig ekibine puan silme cezası!
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        İngiltere Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren Nottingham Forest'ın 4 puanı silindi.

        Ligin Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kurallarını (PSR) ihlal etmekle suçlanan Nottingham Forest'ın cezası, 7-8 Mart tarihlerinde üç kişilik bağımsız bir heyet önünde yapılan duruşmanın ardından 18 Mart tarihinde açıklandı.

        Bu cezayla bitime 9 hafta kala küme düşme hattına giren kırmızı-beyazlı kulübün, karara itiraz etmesi bekleniyor.

        61 MİLYON STERLİN'DEN FAZLA ZARAR ETTİLER

        PSR'a göre üç yıllık dönemde takımların en fazla 105 milyon sterlin zarar etmesine izin veriliyor. Ancak üç yıllık mali dönemin ikisini Championship'te geçiren Nottingham Forest'ın, Premier Lig'deki ilk sezonunda 61 milyon sterlin zarar etme izni bulunuyordu.

        Mayıs 2022'de Premier Lig'e yükselmesinden bu yana 43 futbolcu için yaklaşık 250 milyon sterlin harcayan kırmızı-beyazlı ekibin puan cezası almasında yüksek maaş politikası da önemli rol oynadı.

        Premier Lig'de bu sezon Everton da mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan ceza almış, temyiz başvurusunun ardından ceza 6 puana inmişti.

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