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Nottingham Forest - Chelsea: 1-1 (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Chelsea, 18. haftada konuk olduğu Nottingham Forest ile 1-1 berabere kaldı. Maviler son 7 maçında 6. kez puan kaybetti.

Giriş: 01.01.2023 - 22:05 | Güncelleme: ABONE OL
Nottingham Forest - Chelsea: 1-1 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Nottingham Forest ile Chelsea City Ground Stadı'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

16. dakikada Raheem Sterling'in golüyle öne geçen Chelsea, 63. dakikada Serge Aurier'in golüne engel olamadı.

Puanını 25'e çıkaran Chelsea, son 7 maçta 6. kez puan kaybı yaşadı. puanını 25 yaptı. Nottingham Forest ise 14 puana yükseldi.

Nottingham Forest, gelecek hafta lig sonuncusu Southampton'a konuk olacak. Chelsea ise evinde Manchester City'i ağırlayacak.

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