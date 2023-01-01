İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Nottingham Forest ile Chelsea City Ground Stadı'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

16. dakikada Raheem Sterling'in golüyle öne geçen Chelsea, 63. dakikada Serge Aurier'in golüne engel olamadı.

Puanını 25'e çıkaran Chelsea, son 7 maçta 6. kez puan kaybı yaşadı. puanını 25 yaptı. Nottingham Forest ise 14 puana yükseldi.

Nottingham Forest, gelecek hafta lig sonuncusu Southampton'a konuk olacak. Chelsea ise evinde Manchester City'i ağırlayacak.