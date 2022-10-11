İngiltere Premier Lig'in 9. haftasının kapanışında Nottingham Forest ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

1-1 biten maçta ev sahibi Nottingham Forest'ın golü 15. dakikada Emmanuel Dennis'den geldi. Konuk ekip Aston Villa'nın beraberlik golünü ise 22. dakikada Ashley Young kaydetti.

Bu sonuçla beraber galibiyet hasreti 7 maça çıkan Nottingham Forest 5 puana yükselirken, yenilmezlik serisi 4 maça çıkan Aston Villa 9 puana ulaşmış oldu.