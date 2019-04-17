Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali'nin büyük yangın sonrasında yeniden inşası için bağışlar gelmeye devam ediyor. Katedralin onarımı için şu ana kadar 700 milyon euro bağış yapıldı.

Fransa'nın milyonerlerinden François-Henri Pinault, Artemis yatırım şirketi ile tekrar inşa için 100 milyon euro yardımda bulunduğunu açıklamıştı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, belediyenin 50 milyon euro bağış yapacağını açıklarken, Paris'in içinde olduğu Ile-de-France Bölge Başkanı Valerie Pecresse, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, katedralin restorasyon çalışmaları için 10 milyon euro katkıda bulunacaklarını açıkladı.

Fransız kozmetik şirketi L'Oreal 200 milyon euro, Total 100 milyon euro, telekomünikasyon şirketi Bouyges'un Genel Müdürü Martin Bouyges 10 milyon euro, Fransız milyarder Marc Ladreit de Lacharriere 10 milyon euro, Fransız bankası Credit Agricole 5 milyon euro, bilgisayar şirketi CapGemini bir milyon euro değerinde bağış yapacağını duyurdu.

Fransa'nın tarihi eserleri hakkında çalışmalar yapan Miras Vakfı da dün başlattığı yardım kampanyasında şu ana kadar 2 milyon avro toplandığını bildirdi.

Louis Vitton CEO'su Bernard Arnault, şirketin 850 yıllık Notre Dame Katedrali'nin yenilenmesi için 200 milyon euro bağış yapacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Louis Vitton ve Arnault ailesinin bu ulusal trajedi karşısında bir dayanışma ruhu sergileyerek, Fransa'nın bir mirası ve birlik sembollerinden olan Notre Dame Katedrali'nin yenilenmesine yardımcı olacak" denildi.

VATİKAN'DAN YARDIM TEKLİFİ

Vatikan, Fransa'nın başkenti Paris'te yanan Notre Dame Katedrali'nin yeniden restorasyonu için teknik restorasyon uzmanlığı sunma konusunda yardımcı olmak istiyor.

Vatikan Kültür Konseyi Başkanı Kardinal Gianfranco Ravasi, Paris'in sembolü Notre Dame Katedrali'nin yeniden restorasyonu için teknik restorasyon uzmanlığı konusunda yardımcı olmaya gönüllü olduklarını bildirdi. Kardinal Ravasi basına yaptığı açıklamada, "Bu Vatikan'ın yapabileceği en büyük katkılardan biri. Bu yardım tekniğin de üzerinde bir yardım olacak çünkü biz Vatikan müzelerine sahibiz. Bizim tüm dünyanın yüksek kalitede olduğunu kabul ettiği bir bilgi birikimimiz var. Bu yüzden Vatikan'dan gelecek bir teklifin önemle ele alınacağını düşünüyorum. Restorasyonun belirli alanlarında yer alabiliriz" dedi.

UKRAYNA YARDIM İÇİN HAZIR

Ukrayna, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın sonrası Fransa'ya mimari yardım sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Ukraynalı mimarlar, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangından sonra oluşan tahribatı onarmak için tarihi katedrali ziyaret edecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Kültür Bakanı Yevgeniy Nişuk, "Fransa polisi ve savcılığının incelemelerini bitirmesini bekliyoruz. İncelemeden sonra izin çıkınca, Avrupa'da işçiliklerini ispat etmiş bu daldaki en iyi mimarlarımızı, yangında hasar gören bu tarihi esere tekrar hayat vermek için göndereceğiz" dedi.

MERKEL'DEN NOTRE DAME İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, büyük yangın sonrasında onarım çalışmaları için Fransa'ya yardım önerisinde bulundu. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Alman vatandaşlarına katedralin onarımı için bağış çağrısında bulundu.



Paris'te yangın sonucu ağır hasar alan Notre Dame Katedrali'nin yeniden inşası için bağışlar sürerken farklı ülkelerden yardım önerileri gelmeye devam ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Notre Dame Katedrali'nde yaşanan yangından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, Almanya olarak her türlü yardıma hazır olduklarının söyledi. Merkel, "Notre Dame Katedrali'nin yeniden inşası için Almanya’nın tecrübesi, deneyimi dahil her türlü katkıya hazırız." dedi.



Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Notre Dame Katedrali'nin onarım çalışmaları için Alman vatandaşlarına katkıda bulunmaları çağrısı yaptı. Steinmeier, katedralin sadece harika bir bina olmadığını, aynı zamanda Avrupa kültürünü ve tarihini simgeleyen harika bir Avrupa anıtı olduğunu belirtti.