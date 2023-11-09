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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Noterler yarın açık mı? Noterler 10 Kasım'da çalışır mı? İşte merak edilen sorunun cevabı... - Merak Edilenler Haberleri

        Noterler 10 Kasım'da açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı

        Noterler 10 Kasım Cuma yani yarın açık mı? Yarın gün içerisinde noterlerde işi olanlar merakla bu sorunun cevabını araştırıyor. İşte hemen her yıl merak edilen "Noterler 10 Kasım'da açık mı?" sorusunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:28
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        • 1

          Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk her yıl aramızdan ayrıldığı gün olan 10 Kasım'da çeşitli törenlerle anılıyor. Bu nedenle 10 Kasım'da resmi işlem yapılan kurum ve kuruluşların açık olup olmadığı merak ediliyor. Bu kurumlar arasında noterler de yer alıyor. Peki, 10 Kasım'da noterler açık mı? İşte merak edilen soruların cevabı...

        • 2

          NOTERLER BUGÜN AÇIK MI?

          Noterler bilindiği üzere resmi tatil günleri ve hafta sonları kapalı oluyor. Ancak bilindiği üzere 10 Kasım resmi tatil değil. Bu nedenler 10 Kasım'da noterler açık olacak.

        • 3

          Bununla birlikte saat 09.05'te Atatürk'ü anmak için noterlerde de ayağa kalkılıp saygı duruşunda bulunuluyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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