Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.841,46 %-0,25
        DOLAR 28,4711 %0,00
        EURO 30,5644 %0,14
        ALTIN 1.795,78 %0,69
        FAİZ 41,71 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 21,00 %1,78
        BITCOIN 36.407,00 %2,29
        GBP/TRY 35,0455 %0,17
        EUR/USD 1,0708 %-0,01
        BRENT 80,27 %0,92
        ÇEYREK ALTIN 2.936,09 %0,69
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Noterler yarın açık mı, kapalı mı? Noterler 10 Kasım'da çalışıyor mu? - Merak Edilenler Haberleri

        Noterler 10 Kasım'da açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı

        Noterler 10 Kasım Cuma yani yarın açık mı? Yarın gün içerisinde noterlerde işi olanlar merakla bu sorunun cevabını araştırıyor. İşte hemen her yıl merak edilen "Noterler 10 Kasım'da açık mı?" sorusunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 18:59 Güncelleme: 09.11.2023 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk her yıl aramızdan ayrıldığı gün olan 10 Kasım'da çeşitli törenlerle anılıyor. Bu nedenle 10 Kasım'da resmi işlem yapılan kurum ve kuruluşların açık olup olmadığı merak ediliyor. Bu kurumlar arasında noterler de yer alıyor. Peki, 10 Kasım'da noterler açık mı? İşte merak edilen soruların cevabı...

        • 2

          NOTERLER BUGÜN AÇIK MI?

          Noterler bilindiği üzere resmi tatil günleri ve hafta sonları kapalı oluyor. Ancak bilindiği üzere 10 Kasım resmi tatil değil. Bu nedenler 10 Kasım'da noterler açık olacak.

        • 3

          Bununla birlikte saat 09.05'te Atatürk'ü anmak için noterlerde de ayağa kalkılıp saygı duruşunda bulunuluyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Beyaz Saray: İsrail her gün 4 saat ara verecek
        Beyaz Saray: İsrail her gün 4 saat ara verecek
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        İstanbul'da şehir içinde neresi rezerv alan olur?
        İstanbul'da şehir içinde neresi rezerv alan olur?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsanın yeni belalısı mı oldu?
        Borsanın yeni belalısı mı oldu?
        Ali Koç: Bahis ve şike varsa hakem de vardır!
        Ali Koç: Bahis ve şike varsa hakem de vardır!
        Bitcoin 1 ayda yüzde 35 kazandırdı
        Bitcoin 1 ayda yüzde 35 kazandırdı
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Habertürk Anasayfa