Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk her yıl aramızdan ayrıldığı gün olan 10 Kasım'da çeşitli törenlerle anılıyor. Bu nedenle 10 Kasım'da resmi işlem yapılan kurum ve kuruluşların açık olup olmadığı merak ediliyor. Bu kurumlar arasında noterler de yer alıyor. Peki, 10 Kasım'da noterler açık mı? İşte merak edilen soruların cevabı...