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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Noterler yarın açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterler hizmet verecek mi? İşte cevabı... - Merak Edilenler Haberleri

        Noterler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açık mı?

        Noterler yarın yani 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hizmet verecek mi? Bilindiği üzere 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle birçok kurum ve kuruluş yarın kapalı olacak. Peki, noterler yarın açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 09:30 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:30
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        • 1

          Noterler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açık mı? Bilindiği üzere yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil ve birçok kurum yarın kapalı olacak. Peki, noterler yarın kapalı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        • 2

          NOTERLER YARIN KAPALI MI?

          Noterler her resmi tatilde olduğu gibi yarın da kapalı olacak. Dolayısıyla yarın noterde işi olacaklar işlem yapamayacaklar.

        • 3

          Noterde işlem yapacaklar 31 Ağustos Perşembe günü işlemlerini yapabilecekler.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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