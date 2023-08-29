Noterler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açık mı? Bilindiği üzere yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil ve birçok kurum yarın kapalı olacak. Peki, noterler yarın kapalı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...