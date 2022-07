NOTER ÜCRET TARİFESİ 2022

* Noter vasiyetname ücreti: 313,53 TL



* Noter çeviri ücreti: 157,30 TL



* Noter yazı ücreti: 9,50 TL



* En düşük noter ücreti: 6,93 TL



* Noterde defter onaylama ücreti 100 sayfaya kadar: 2,97 TL



* Noter bildirim ücreti her yazı için: 2,97 TL



* Noter emanet ücreti: 21,95 TL



* Noter tescil ücreti her sayfa için: 2,97 TL



* Noter karşılaştırma ücreti: 9,50 TL



* Noterde defter onaylama ücreti 100 sayfayı aşan: 1,11 TL



* Noter yol ücreti her gün için: 37,65 TL



* Noter imza sirküleri ücreti: 147 TL