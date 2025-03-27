İdari izinde noterler kapalı mı? 9 günlük bayram tatilinde noterler çalışıyor mu?
Ramazan Bayramı tatili yaklaşırken, noter işlemlerini bayram öncesine yetiştiremeyenler, bayram tatilinde noterlerin açık olup olmayacağını sorguluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte bayram tatilinin 9 güne uzatılması, noterlerin çalışma takvimi konusunda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Ramazan Bayramı süresince noterler hizmet verecek mi, yoksa tatil mi yapacak? İşte noterlerin çalışma durumu hakkında güncel bilgiler...
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Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, kamu kurumlarının tatil süresi de netleşmeye başladı. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte noterlerin çalışma durumu merak konusu oldu. Araç ve konut alım satımı, vekâlet işlemleri gibi birçok önemli işlemi bayram sonrasına bırakan vatandaşlar, noterlerin hangi günler hizmet vereceğini araştırıyor. Peki, bayram tatili boyunca noterler açık olacak mı, yoksa resmi tatil kapsamında kapalı mı kalacak? İşte merak edilen detaylar...
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BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?
Noterler, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle kapalı olacak. Noterler resmi tatil günlerinde kapalı olurken, nöbetçi noterler hizmet vermeye devam edecek.
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NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ
Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.
Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.
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İDARİ İZİN NEDİR, NE DEMEK?
İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.