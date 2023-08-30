Bugün notere gidecekler dikkat! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bugün noterler açık mı?
Noterler bugün açık mı? Bilindiği üzere 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle noterde işi olanlar "Noterler bugün açık mı?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...
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Noterler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açık mı? Bilindiği üzere bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil ve birçok kurum bugün kapalı olacak. Peki, noterler bugün kapalı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...
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NOTERLER BUGÜN KAPALI MI?
Noterler her resmi tatilde olduğu gibi bugün da kapalı olacak. Dolayısıyla bugün noterde işi olacaklar işlem yapamayacaklar.
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Noterde işlem yapacaklar 31 Ağustos Perşembe günü işlemlerini yapabilecekler.
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