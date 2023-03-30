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Noter Çalışma Saatleri 2023

Gün içinde pek çok vatandaş, noterde işlemlerini yapmak için yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da pek çok resmî kuruluşlar ile birlikte noterlerin de çalışma saatlerinde değişiklik meydana gelmemiştir. Noterler, gerçek ve tüzel kişilerin resmî işlemlerini yapması için hafta içi 09.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Noter mesai saatlerini göz önünde bulundurarak işlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeniz mümkündür. Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus vardır. Noterlerin bulunduğu bölgeye göre çalışma saatlerinde değişiklik olabilir. Bazı bölgelerde bulunan noterler 08.30 – 17.30 saatleri arasında hizmet verir. Noter çalışma saatlerini gideceğiniz bölgeye göre mutlaka teyit edin ve emin olduktan sonra harekete geçin. Aksi halde zamanınızı verimli bir şekilde kullanmakta zorluk yaşayabilirsiniz.

Noter Hafta Sonu Çalışıyor Mu?

Çalışma hayatı olan kişiler, noterdeki işlemlerini hafta sonunda yaptırmak mecburiyetinde kalabiliyor. Bu nedenle “Noter hafta sonu çalışıyor mu?” sorusu da en merak edilen konulardan biri haline geliyor. Hafta içi çalışan vatandaşlar için nöbetçi noterler bulunmaktadır. Dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri açık noter bulabilirsiniz. Nöbetçi noterler cumartesi ve pazar 10.00 – 16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Nöbetçi noterlere gitmeden önce kurum telefonunu arayarak hizmet verdikleri saatler hakkında mutlaka bilgi edinin. Kesin bilgilerle hareket ettiğinizde noter süreciniz sağlıklı bir şekilde ilerleyecektir.

Noter Öğle Arası Saatleri

Noterde çalışan insanlar, mesai saatlerinin belli bir kısmını yemek ve dinlenme molası olarak kullanmaktadır. Eğer işinizin aciliyeti varsa noter öğle arası saatleri hakkında bilgi edinebilir, işinizi hızlandırabilirsiniz. Noter çalışanları öğle arası tatilini 12.30 - 13.30 saatleri arasında kullanmaktadır. 13.30 itibariyle hizmet vermeye devam eder.

Noter Pazar Günleri Çalışıyor Mu?

Hafta içi notere zamanı kalmayanlar, işlemlerini cumartesi ve pazar günü yaptırabilir. Hafta sonu işlemler için nöbetçi noterler bulunuyor. Hafta sonu 10.00 – 16.00 saatleri arasında nöbetçi noterler hizmete açıktır. Gideceğiniz bölgenin çalışma saatlerinde değişiklik meydana gelebilir.

Noter Resmî Tatillerde Açık Mı?

Dini ve milli bayramlarda pek çok kurum ve iş yeri, resmî tatile girer. Noterlerde de durum aynıdır. Arife günleri ise yine kapalı olmakla birlikte bazı noterler yarım gün, yani saat 13.00’a kadar hizmet verir. Arife günlerinde işlem yaptırmak istediğiniz noterin telefon numarasını arayarak teyit alabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk