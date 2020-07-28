Nostaljik traktörlerden oluşan koleksiyon ilgi çekiyor

AA

Hollanda'da seyahat acentesi işleten 40 yaşındaki Engin Erkan (39),Burdur'un Tefenni ilçesinde ailesinden kalan 28 yıllık tavuk ve yumurta çiftliğini, yaklaşık 10 milyon lira maliyetle, ekoturizm oteline dönüştürdü.

Doğayla iç içe alternatif tatil imkanı sunulan 18 villadan oluşan ve inşaatında tavuk çiftliğinden kalma ahşap malzemelerin de kullanıldığı tesiste, hobi bahçeleri, hayvanat bahçesi bulunuyor.

Tesisin en çok ilgi çeken kısımlarından birini de aslına uygun hale getirilen 1949 ile 1966 model 13 nostaljik traktör ile tarım aletlerinin sergilendiği "Tarım Aletleri ve Traktör Müzesi" oluşturuyor.

Turistler, yakından görme fırsatı buldukları müzede sergilenen traktörler ve tarım aletleriyle bol bol fotoğraf çektiriyor.

- "Ülkemizin tarımsal hafızasını müzemizde canlandırıyoruz"

Girişimci Erkan, AA muhabirine, ailesinden kalan 1985 yılında yapılan yumurta ve tavuk çiftliğinin alt yapısını geliştirerek, 2015'te ekoturizm alanında hizmet veren bir otele dönüştürdüğünü anlattı.

Hep farklı şeyler yapmak için çaba gösterdiğini aktaran Erkan, kurduğu Tarım Aletleri ve Traktör Müzesi ile de bu farkı ortaya çıkardığını kaydetti.

Küçüklüğünden beri traktöre merakı olduğunu belirten Erkan, koleksiyonculuğunu yaptığı nostaljik traktörleri tesisinde sergilemenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Erkan, turistlerin birçoğunun müzedeki traktörler ile tarım aletlerini gördüğünden şaşkınlık yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin tarımsal hafızasını müzemizde canlandırıyoruz. Sergilenen traktörleri belirli kriterlere göre seçiyoruz. Her birinin ayrı bir özelliği var. Turistler de müzemizi çok seviyor. Burada Türk tarımının tarihine yolculuk yapma fırsatı yakalıyorlar. Traktör sayımızı sürekli artırmaya çalışacağız, nostaljik traktörlerle trafiğe kapalı alanlarda turistlik gezi turları yapmayı planlıyoruz."

Tatilci Kenan Olgun da ekoturizm tesisinde farklı bir konsept oluşturulduğunu kaydetti.

Traktör koleksiyoncusunu ilk defa gördüğünü vurgulayan Olgun, "Eski traktörlerden böyle bir değer, olabileceğini hiç düşünmemiştim. Gayet güzel olmuş." dedi.

Tatil için tesiste bulunan Mehmet Yaşar Gül de traktör ve ekipmanlarının yer aldığı müzeyi görünce çok şaşırdığını ve beğendiğini aktardı.