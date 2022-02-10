Nostaljik fotoğraflar ilk kez paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askeri fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren tarihi fotoğraflar yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, milli mücadele döneminde Ankara'daki askeri fabrikadan 6 fotoğraf karesi yer aldı.

Top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait tarihi fotoğraflarda, fabrika binası ile atölyelerde çalışanlar görülüyor.